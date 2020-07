DATA FISSATA

BELLUNO Che voto sia. Dopo tanta attesa è arrivata l'ufficializzazione della data per le elezioni amministrative. Si voterà il 20 e 21 settembre. Per i piccoli comuni, con molti residenti all'estero e per questo sempre costretti a combattere contro il quorum, è una notizia positiva la doppia data di voto. Dei nove comuni bellunesi chiamati a rinnovare la compagine di governo sei sono cadorini: Borca, Lozzo, San Vito, Valle, Vodo e Zoppè di Cadore. Gli altri tre sono in Agordino: Colle Santa Lucia, Gosaldo e Voltago.

COSÌ IN CADORE

A Borca il sindaco uscente Bortolo Sala si ricandida conscio di aver portato a buon termine l'impegno assunto cinque anni fa. Ma: «Avrei voluto che il problema relativo alla colata detritica di Cancia, fosse arrivato, per quanto possibile a soluzione, ma devo constatare che sono occorsi diversi anni per arrivare a vedere gli importanti lavori che finalmente si stanno effettuando proprio in questo ultimo periodo del mio mandato». Lozzo è nelle mani del commissario dopo il mancato raggiungimento del quorum lo scorso anno, l'allora candidato sindaco Gianni Martagon non intende riprovarci. A San Vito Franco De Bon si rimette a disposizione della sua comunità dopo cinque anni intensi ed impegnativi iniziati con la grande frana che dall'Antelao è scesa fino in paese uccidendo tre turisti. Per De Bon sono stati «cinque anni complicatissimi, volati in un attimo tanto è stato l'impegno continuo e costante -quanto al secondo mandato- tutti mi hanno confermato che una amministrazione serve per imparare e la seconda per realizzare» e quindi eccolo ancora in corsa. A Valle Marianna Hofer continua un percorso iniziato, quasi a sorpresa cinque anni fa quando una manciata di voti fece la differenza. «Sono ambiziosa, -ammette- e non credo che questo sia un difetto e voglio ancora fare il sindaco pur sapendo quali sono le responsabilità». A Vodo il sindaco uscente Domenico Belfi non ha ancora sciolte le riserve, giudica positivamente il mandato, «piena soddisfazione per i lavori fatti e impostati» ma non nasconde la grande amarezza per le difficoltà di organico negli uffici, a breve il comune perderà il terzo ragioniere in soli due anni. Zoppè vede il sindaco Renzo Bortolot pronto a dare una mano entrando in consiglio non potendo più fare il sindaco, sarebbe il terzo mandato consecutivo.

IN AGORDINO

L'altra zona della provincia interessata dai confronti elettorali è l'Agordino.

Paolo Frena, primo cittadino di Colle Santa Lucia, sembra intenzionato a provarci. Per scongiurare lo scoglio del quorum anche questa volta potrebbe entrare in pista una lista civetta. Meno probabile un ritorno di Forza Nuova tra le candidature. Un eventuale ricandidatura di Paolo Frena assume un valore elevato anche in chiave Unione Montana dove Frena siede con i gradi di assessore. A Voltago ora c'è il commissario Antonio Russo. L'ex sindaco Bruno Zanvit già alla scorsa tornata elettorale si è tenuto distante dal confronto elettorale. Pare difficile che questa volta le cose andranno in modo diverso. Toccherà a qualcun altro provarci, se si vuole evitare di proseguire con il commissariamento. A Gosaldo a presentarsi ai nastri di partenza ci sarà nuovamente Giocondo Dalle Feste non ha mai smentito la possibilità di ricandidarsi.

Giuditta Bolzonello

