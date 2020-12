IL CASO

VENEZIA Scuola media Dante Alighieri chiusa da lunedì per covid. La presenza di alcuni studenti positivi in 2-3 classi del plesso e la conseguente quarantena per i compagni e i professori hanno portato nei giorni scorsi a questa decisione. Gli ultimi tre giorni di scuola prima delle vacanze natalizie si sono svolti quindi in didattica a distanza, una modalità su cui la Dante Alighieri è già perfettamente rodata. L'Istituto comprensivo è stato infatti il primo di Venezia ad avviare le lezioni online già ai primi di marzo, non solo alle medie ma anche alle scuole primarie e addirittura a quelle d'infanzia. La scelta di chiudere è stata dettata sia dalla prudenza che da questioni organizzative, spiegano i genitori, in quanto sarebbe risultato difficile sostituire solo per tre giorni i professori in quarantena con dei supplenti.

«Fortunatamente i casi non sono molti spiega Eva Bassi, presidente del Consiglio d'Istituto tuttavia per precauzione si è deciso di chiudere e di svolgere le gli ultimi tre giorni in modalità online». Sui numeri tuttavia resta un po' di confusione: alcuni genitori parlano di 1 o 2 studenti positivi per 2 o 3 classi mentre altri sostengono che ci sia una classe con tre quarti di positivi e che alcuni casi siano collegati al focolaio del Teatro la Fenice. «Finora l'avevamo scampata racconta una mamma da settembre fino all'altro giorno non c'era stato nessun caso, probabilmente anche grazie all'ottima organizzazione che prevedeva entrate scaglionate e gestione a bolle ossia totale separazione delle classi. Però ora la situazione è precipitata e ci è giunta notizia di parecchi casi, è preoccupante visto che siamo anche sotto le feste. Mia figlia e i suoi compagni di classe hanno appena fatto il tampone rapido al Giustinian che per fortuna ha dato esito negativo, questo perché sono venuti a contatto durante le esercitazioni di solfeggio con uno studente positivo di un'altra classe». «Quello che ci conforta è che sono stati applicati velocemente e rigorosamente tutti i protocolli di sicurezza aggiunge un genitore e che per quanto riguarda la didattica a distanza la nostra scuola rappresenta davvero un'eccellenza. Quando le scuole sono state chiuse a febbraio abbiamo cominciato immediatamente le lezioni online: tutte le materie e persino il corso di teatro e di scacchi. Ieri per esempio mia figlia dopo il tampone è corsa a casa perché aveva l'incontro con professori e compagni sul giornalino della scuola».

Alice Carlon

