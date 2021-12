FRONTE COMPATTO

DANTA DI CADORE Danta, il paese del Comelico che meno dovrebbe risentire per la chiusura della galleria del Comelico, in quanto i suoi abitanti per scendere in Cadore utilizzano la strada del passo Sant'Antonio, rischia di essere quello più penalizzato per il traffico. La circolazione di mezzi aumenterebbe sulla sua via di attraversamento del paese, nell'ipotesi di chiusura sia parziale per lunghi 36 mesi e ancor più totale per i 18 minacciati dall'Anas nella prospettiva di lavori di rifacimento della volta della galleria attualmente ammalorata e con pericolo di crolli in più punti. Il sindaco Ivano Mattea si è associato agli altri primi cittadini del Comelico ed anche a quello della carnica Sappada, Manuel Piller Hoffer, per opporsi in maniera categorica alla paventata chiusura della galleria Comelico.

LA SOLIDARIETÀ

«Benché per Danta l'uscita dal paese verso sud - dice Ivano Mattea - sia la strada dal Passo Sant'Antonio verso Auronzo, tuttavia siamo totalmente solidali con la protesta che sta crescendo negli altri paesi del Comelico per evitare in assoluto la chiusura del tunnel che da 35 anni consente un accesso più agevole alla nostra vallata, dopo che per un secolo e mezzo avevamo la strada della valle con tutte le sue difficoltà e pericoli. Ho dato la mia solidarietà ai colleghi, segnalando anche i disagi che noi a Danta potremmo avere se l'unica alternativa per il traffico leggero, senza neppure pensare a quello pesante che, sulle curve della strada verso Auronzo potrebbe provocare interruzioni e incidenti, fosse il tragitto per il nostro paese». «Come sindaci - prosegue il primo cittadino di Danta - abbiamo chiesto incontri con i nostri politici e con i vertici dell'Anas per scongiurare la prospettiva di chiusura dell'unica via di accesso e uscita sicura per tutti i settori sociali, dalla scuola, alle fabbriche, alla sanità. Se poi si arriverà ad una soluzione per un secondo tunnel più sicuro questo dovrà avvenire senza chiudere quello attuale».

IL DIBATTITO DI UN TEMPO

Con la richiesta di un secondo tunnel per la chiusura della galleria Comelico, torna il dibattito di un tempo, quello che infiammò la provincia quando quest'opera fu concepita negli anni Settanta. Una parte degli amministratori, tra cui l'allora sindaco di Danta, optava per il tunnel che partisse da Auronzo e sbucasse nella zona di San Nicolò Comelico, cioè la parte più centrale della valle, baricentrica tra Comelico Superiore e Comelico di Sotto. Ma allora prevalse la linea del sindaco di Santo Stefano, Dino Bressan e del senatore Pietro Vecellio, che spinsero ed ottennero il percorso dell'attuale galleria. Una scelta rivelatasi precaria perché dallo sbocco in Comelico all'ingresso nel paese di Santo Stefano c'erano i due chilometri che si aggirano attorno a Coltrondo, con le frane e gli smottamenti delle rive sul Piave, che hanno creato interruzioni nei decenni scorsi con enormi disagi, tanto da dover costruire due tettoie paramassi ultimate da pochi mesi.

LA SCELTA

Il sindaco di Danta, Ivano Mattea, esprime tuttora la sua preferenza, nel caso di un secondo tunnel, per la tratta Auronzo- San Nicolò. «Certo questa galleria risolverebbe i problemi della strada a ridosso del Piave - dice- lo sbocco nel territorio di San Nicolò sarebbe più utile per molti paesi del Comelico, senza penalizzare Santo Stefano, che si trova a meno di un chilometro da quell'eventuale galleria. Ma questa sarà una decisione che sarà presa dopo aver consultato l'Anas, e soprattutto dopo aver avuto la certezza che non ci saranno chiusure né parziali né tantomeno totali della galleria Comelico. Io come sindaco di Danta sono affiancato in maniera decisa alle richieste che stanno avanzando i colleghi e tutta la popolazione del Comelico e anche di Sappada».

Lucio Eicher Clere

