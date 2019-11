CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DANNI INCALCOLABILIVENEZIA Nonostante si lavori senza sosta per ripristinare i danni dell'acqua granda la città stenta a ripartire.Botteghe e negozi sono ancora chiusi mentre i commercianti con le maniche rimboccate cercano di mettere pezzo dopo pezzo in ordine lo sfacelo che hanno davanti agli occhi.«È tutto chiuso, non c'è un negozio dove si possa far la spesa. - commentano le signore per strada - Un vero disastro, sembra esser tornati ai tempi della guerra».Ma è proprio in queste situazioni che la solidarietà viene a galla. La vicina...