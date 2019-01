Danni alle case: «Fino ad oggi abbiamo pagato soltanto mutui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTESABELLUNO Boschi battono case e attività commerciali 40 a zero. Quei quaranta milioni di euro destinati agli schianti era meglio darli a chi dopo l'alluvione ha dovuto accendere un mutuo per rendere nuovamente agibile l'abitazione di residenza o per riaprire la propria bottega o albergo. E invece tutti noi danneggiati non abbiamo visto ancora un centesimo di quanto promessoci. Sinceramente, è deprimente. Non le manda a dire Mario Rossi, agordino, che la sera del 29 ottobre scorso si è visto scoperchiare parzialmente l'abitazione...