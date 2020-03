IL RICORDO

VENEZIA Non ci sarà nessun funerale per Danilo Carraro, l'ottico di 80 anni morto martedì su un letto di Medicina dell'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. A bloccare il funerale è il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha autorizzato solo una cerimonia con i parenti per la benedizione della salma. E così succederà anche per Danilo Carraro al cimitero di San Michele in isola, dove verrà sepolto.

Per l'Azienda Zero e per l'Istituto superiore di Sanità, la morte dell'ottantenne è strettamente collegata al Covid-19, e il suo quindi è il primo decesso registrato al Santi Giovanni e Paolo. Tutto questo anche se il suo ricovero era avvenuto per tutt'altre ragioni, legate ad una malattia con la quale stava combattendo da due anni e che nell'ultimo mese - ben prima che Covid-19 sbarcasse in Italia e a Venezia - lo aveva fiaccato ancora di più.

Carraro, in pensione da una ventina d'anni e fondatore del negozio che da sempre si trova in calle della Mandola, era stato ricoverato venerdì mattina per l'aggravarsi di un linfoma al collo che lo affaticava nel respiro. Entrato al Civile nel reparto di Medicina, tra i vari esami che come da prassi gli sono stati fatti, è risultato positivo anche a quello per il coronavirus. Ieri l'Ulss 3 ha comunicato che sarebbero stati fatti i tamponi a chi lo aveva avvicinato negli ultimi giorni, parenti e medici, ma sempre a ieri nessun tampone era stato eseguito sui familiari.

CHI ERA

«Mio padre era una grande persona - spiega il figlio Alessandro che ha preso le redini dell'Ottica Carraro, portando avanti un marchio artigiano che è conosciuto non solo a Venezia - Era un nome molto conosciuto. Le persone che passando di qui, entrano e mi dicono di come fosse sempre disponibile e con un sorriso. Da anni ormai soffriva di una malattia che gravava anche sulle sue vie respiratorie». È lo stesso Alessandro a raccontare il decorso del padre, che aveva aperto il negozio in calle della Mandola nel 1967. «Un mese fa, quando non c'era nessun sospetto di virus e di contagi, mio padre ha avuto un aggravamento che lo ha costretto a casa. La situazione è peggiorata venerdì sera ed è arrivata la decisione di farlo ricoverare in ospedale al Civile dov'è entrato con il casco per aiutarlo nella respirazione». Una situazione già compromessa e poi, martedì il tracollo. Per l'Azienda Zero, che ogni giorno pubblica i bollettini sui nuovi casi, la sua morte è legata al contagio a cui l'uomo era risultato positivo dopo essere stato sottoposto al tampone non appena entrato in ospedale.

N. Mun.

