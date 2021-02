(m.dib.) From ski to the sky: la cerimonia di chiusura di Cortina 2021 porterà dallo sci al cielo, sulla neve del Col Druscié. L'edizione 46 della rassegna iridata passa alla storia e affida al comitato di CourchevelMeribel l'incarico di organizzare i Mondiali 2023. Dopo lo slalom maschile, ultima gara in programma, questo pomeriggio (attorno alle 15.30-16, concluse le premiazioni) risuoneranno le note della fanfara della Brigata alpina Julia; ci saranno i paracadutisti del Cs Esercito e i Carabinieri si lanceranno con la bandiera Fis. È un doveroso omaggio al ruolo determinante delle Forze armate in questi Mondiali. Saranno ammainati il tricolore e la bandiera Fis, da consegnare ai francesi. Si vedranno lo speedrider Armin Senoner e Giorgio Rocca, in una performance spettacolare, ricca di effetti speciali. Saranno i volontari a portare i vessilli delle 70 nazioni partecipanti. Uscirà un messaggio forte: questi Mondiali, in piena pandemia Covid-19, hanno significato ancor di più la volontà di ripartenza e di rilancio internazionale di Cortina e delle Dolomiti, dimostrando la passione e il grande amore per un territorio unico. «Saluteremo Cortina 2021 con una cerimonia elegante dice Valerio Giacobbi, amministratore di Fondazione Cortina 2021 abbiamo saputo regalare grande spettacolo agonistico, indicando nei valori dello sport, del rispetto e del fair play la fiducia in una ripartenza che sappia premiare il merito senza lasciare indietro nessuno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA