Dalle Zattere la sfida «Andiamo a S. Marco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CORTEOVENEZIA La testa del corteo annunciava già in qualche modo ciò che poi sarebbe successo. Un cartello con l'indicazione Per San Marco - del tipo di quelli usati per indirizzare i turisti - è stato il primo a muoversi sul ponte Lungo, alle Zattere. Segnava la rotta. Quella che gli ottomila manifestanti volevano seguire, quella che hanno ottenuto alle 19.43 entrando in Piazza San Marco e violando le prescrizioni del prefetto Vittorio Zappalorto che, nel pomeriggio, a corteo in corso, aveva allargato le maglie dei divieti con...