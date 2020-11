MUSEI

VENEZIA Un duro colpo per il mondo dei musei veneziani, che si stanno organizzando per affrontare questo nuovo stop, ma intanto lasciano a casa tanti dipendenti. Hanno chiuso praticamente tutti già l'altro ieri, con due giorni in anticipo, perché lo slittamento dell'entrata in vigore del Dpcm è stata comunicata solo nella serata di martedì (troppo tardi per cambiare l'organizzazione) e comunque il testo, a detta di molti, non era chiaro. C'è chi si consola con le iniziative digitali; chi si dedicherà soprattutto a restauri e riorganizzazione degli spazi; chi non nasconde le pesanti ripercussioni economiche di questa pausa forzata. In questi mesi avevano respirato. Ora si torna drammaticamente indietro. E per tanti addetti sarà un ritorno alla cassa integrazione.

«Noi rappresentiamo la cultura, la socialità, la condivisione dei valori, il contrario di quel che ci dicono di fare - premette Mariacristina Gribaudi, la presidente della Fondazione musei civici -. Chiudiamo con grande dispiacere, per senso di responsabilità». In questi mesi i visitatori di Palazzo Ducale, Correr e degli altri musei della Fondazione, erano via via aumentati. «Da meno 75% di giugno, eravamo arrivati a meno 50% a luglio e agosto, meno 45% a settembre. Poi c'è stato il calo. Ora dobbiamo pensare alla salute pubblica, sperando che questo contenimento serva. Chiudiamo pronti a ripartire domani, in sicurezza, come sperimentato in questi mesi». Una pausa che sarà sfruttata per riorganizzazioni interne e manutenzioni. Resta, però, il tema delle entrate su cui la Fondazione non può più contare, con la prospettiva di nuovi periodi di cassa integrazione per i lavoratori. «La perdita c'è - ammette Gribaudi -, con gli ammortizzatori sociali, cerchiamo di salvare i posti di lavoro. Il sindaco in questo ci è vicino».

Molto preoccupato per i conti il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Anche qui, con la chiusura di campanile e museo, molti dipendenti torneranno in cassa integrazione. «Un disastro! Avevamo aperto anche se i costi superavano le entrate per dare un segnale - ricorda Tesserin - Ora, a fronte dei numeri drammatici della pandemia, la salute pubblica viene prima, ma questa battuta d'arresto è pesantissima: la Basilica, anche chiusa, continua a costare, per guardiania, pulizia, manutenzione e restauri che non si fermano. A questo punto contiamo che ci vengano riconosciuti i ristori previsti per le altre attività economiche».

Alle Gallerie dell'Accademia questo tempo sarà utilizzato per accelerare i restauri e l'allestimento delle due nuove sale del piano terra che consentiranno un percorso ad anello. «È brutto quando un museo chiude, la cultura si ferma. Speriamo sia per il più breve tempo possibile» commenta il direttore, Giulio Manieri Elia. Era stato il primo, a fine maggio, a riaprire il suo museo, che nel corso dell'estate ha registrato ottimi risultati, raggiungendo ad agosto quelli dell'anno precedente. «Sempre con il contingentamento e rigidi protocolli di sicurezza. Mai avuto un contagio». Qui poi per i dipendenti non c'è rischio di cassa integrazione, in quanto statale, ma c'è una quota esternalizzata. «Per questa fase cercheremo di implementare la visibilità online - annuncia il direttore - soprattutto investiremo sui lavori interni. Contiamo di inaugurare le nuove sale a primavera». Sul digitale punta la Guggenheim, forte dell'esperienza del primo lockdown con sito e canali social. «Faremo altrettanto ora, e continueremo a farlo in futuro, nella speranza di riaprire al più presto» assicura la direttrice Karole P.B. Vail. Anche Palazzo Grassi e Punta della Dogana annunciano nuovi progetti da remoto attraverso i propri canali social e sul sito con focus dedicati, interviste ai curatori e visite virtuali.

