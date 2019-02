Dalle tasse al personale cosa cambia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MATERIEVENEZIA Non c'è il modello Bolzano, non ci sono i nove decimi delle tasse, non si parla di residuo fiscale. Ma la bozza di intesa sull'autonomia differenziata del Veneto presentata ieri al Consiglio dei ministri rappresenta, soprattutto per la parte finanziaria, una rivoluzione. Pur con la premessa che non ci saranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la novità è che il Veneto non solo avrà una compartecipazione del gettito dell'Irpef, ma se il gettito crescerà, le tasse pagate dai veneti resteranno in...