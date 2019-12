Dalle regionali alla Rai, il grande gelo Salvini-Meloni

Mario Ajello

Il 2020 sarà l'anno della competition is competition nella destra tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Riuscirà la leader di Fratelli d'Italia, in ascesa nei sondaggi che invece sono fermi per la Lega, a riequilibrare il potere di Salvini e se non a moderare il rivale almeno a condizionarlo nella proposta e nella condotta per un centrodestra più solido e meno avventuroso?

Il duello a destra è destinato a diventare una delle partite più movimentate dell'anno che verrà. Fratelli d'Italia che va oltre il dieci per cento no viene vissuto affatto bene da Salvini. Ne sono una riprova, tanto per cominciare, le baruffe in vista delle regionali. Pareva deciso che il candidato governatore pugliese toccasse al partito di Meloni e che la scelta naturale fosse quella di Raffaele Fitto, che oltretutto è stato un po' il regista della strega europea di Fratelli d'Italia rivelatasi più azzeccata (l'ingresso nel gruppo dei Conservatori) di quella della Lega (che si è auto-isolata con gli estremisti di Alleanza per la Germania e con la Le Pen). E invece, impazzano le resistenze dei vertici leghisti pugliesi sul nome di Fitto.

Dietro al niet di Salvini o di chi per lui su Fitto, ci sarebbero le mire del cosiddetto Capitano per avere un suo uomo o donna in corsa in una regione del sud, per avvalorare la svolta nazionale che il Carroccio si è appena dato al congresso di Milano. Non solo. Un leghista in Puglia, regione dove il centrodestra è in vantaggio nei pronostici, (...)

Segue a pagina 23

