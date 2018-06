Dalle ex Poste al Foscarini: una rivoluzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non solo Palazzo Delle Debite. Sono molti gli interventi previsti che andranno a trasformare edifici importanti nel cuore della città. Sono già aperti da qualche settimana i cantieri all'interno dell'ex Palazzo Poste di corso del Popolo. Una volta terminati i lavori, il palazzo andrà ad ospitare la sede di una istituto bancario. Dall'altra parte della strada, poi, c'è Palazzo Foscarini, ex esattoria della Cassa di risparmio. Se non ci saranno sorprese, entro 3 o 4 anni, l'immobile andrà ad ospitare il nuovo auditorium voluto...