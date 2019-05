CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DALLE DOLOMITIBELLUNO Alpini Cadorini; sempre presenti. Ieri sono partiti due autobus, uno da Tai e l'altro da Santo Stefano, ma la maggior parte delle penne nere del Cadore raggiungerà Milano in treno e in auto, liberi di muoversi per visitare la città meneghina, ma anche per sostare lungo il tragitto sia all'andata che al ritorno. LE CIFRESaranno fra 300 e 400 i soci dell'Ana Cadore che domani parteciperanno alla sfilata del centenario dell'Associazione Nazionale, «meno numerosi degli anni passati perchè la grande città non ha...