Dalle consulenze ai fondi cibernetici tutte le mance dell'ultimo minuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ELARGIZIONIROMA Elargizioni e micro-stanziamenti non mancano neanche quest'anno nella manovra. E nel testo del maxi-emendamento spuntano anche svariate consulenze. Ad esempio lo stesso ministero dell'Economia si è dato 2.700.000 di euro anche per pagare venti incarichi di «consulenza, studio e ricerca» per «sostenere le attività in materia di programmazione pubblica». Meno care invece - 150.000 euro le consulenze che sempre il Mef chiederà per il piano di dismissioni degli immobili. Dal Mise, e nonostante il congelamento delle...