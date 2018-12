Dalle casalinghe ai tartufi, le piccole norme in arrivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CURIOSITÀ ROMA Modifiche per l'assicurazione delle casalinghe e biglietti nominativi per i grandi concerti, ma anche sconti per i giovani che guidano un Tir e riduzioni sulla tassa per le auto storiche. Sono alcune delle curiosità contenute nella legge di Bilancio.CASALINGHECambiano importi e modalità dell'assicurazione contro gli infortuni delle casalinghe. Il premio sale a 24 euro annui e cresce da 65 a 67 anni l'età dei soggetti che hanno l'obbligo di iscrizione all'assicurazione. In compenso scende dal 27 al 16% la percentuale di...