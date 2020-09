VENEZIA L'autonomia del Veneto, punto fondamentale dell'amministrazione Zaia - insieme alla battaglia di Brugnaro per veder riconoscere a Venezia un maggior peso decisionale del Comune nell'Autorità per la laguna - sono solo due dei principali temi sui quali si salda la nuova alleanza tra Regione e Comune, dopo il voto di domenica che ha dato al patto istituzionale la forza dei numeri.

L'Autorità è quella struttura voluta dal governo e inserita nel Decreto Agosto con cui a gestire il Mose e le tematiche della salvaguardia in sostituzione dell'ex Magistrato alle acque. Dovrà essere un pool composto da ministeri e enti locali, ma Brugnaro chiede da tempo che il ruolo di Venezia sia riconosciuto e preciso. Ed è su questo che si è giocata anche buona parte della campagna elettorale delle scorse amministrative.

Ora la battaglia riprenderà, ma ci sono anche altri temi sui quali Regione e Comune puntato a fare azione comune forti del risultato elettorale. C'è ad esempio la questione delle bonifiche del bacino scolante della laguna e delle aste fluviali che dall'entroterra arrivano fino all'acqua che circonda Venezia, per le quali Zaia e Brugnaro per le rispettive parti hanno chiesto ciascuno 150 milioni l'anno per dieci anni.

Ci sono le bonifiche di Marghera e la questione della Zes, la Zona economica speciale di Porto Marghera. Non solo, ma c'è tutta la partita delle infastrutture, come ad esempio il Mose e l'Alta velocità ferroviaria, fino ad arrivare a quel sogno dell'autostrada Alemagna verso nord, per finire con l'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali Cortina 2026.

