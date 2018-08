Dalla viabilità al commercio ecco la città del centrodestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TEMATREVISO Se non fosse ormai diventato un termine politicamente abusato, per la giunta Conte si potrebbe benissimo parlare di cambiamento, se in meglio o in peggio è ancora tutto da decidere. Di certo è cambiato, appunto, l'approccio su vari argomenti chiave. Mario Conte vuole voltare pagina rispetto a Giovanni Manildo. Nei primi due mesi di amministrazione ha dato ampia dimostrazione di come intende farlo e in vari campi: dalla sicurezza al teatro; dalla gestione traffico alla quella del commercio, per non parlare del rapporto con...