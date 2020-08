IL PERSONAGGIO Salvatore Mazzocca, 76 anni, sposato e con due figli, è presidente di Confartigianato Metropolitana di Venezia da dicembre del 2016, e il suo primo mandato sarebbe scaduto il prossimo dicembre se non si fosse dimesso. Prima del 2016 era stato presidente del mandamento di Dolo Riviera del Brenta. Professionalmente è stato prima sindacalista fino ad arrivare ai vertici della Cisl Funzione Pubblica quale segretario generale negli anni Ottanta. Nei Novanta ha fatto una scelta diversa, iniziando una carriera imprenditoriale in società con i fratelli Poletto che in Riviera del Brenta hanno un gruppo specializzato in logistica e trasporti. All'inizio erano in quattro con quattro o cinque dipendenti, oggi Poletto Group movimenta merci nel territorio nazionale e all'estero, ha 14 milioni di euro di fatturato, 60 dipendenti diretti e una quarantina di indiretti. Sarebbe più una realtà per Confindustria ma il padre dei Poletto, fondatore dell'impresa, è stato uno dei primi soci del mandamento della Riviera e così per un fatto affettivo l'Azienda è ancora in Confartigianato. Mazzocca, come amministratore assieme ai Poletto, segue la parte di analisi finanziaria, rapporti col personale e controlli di gestione. (e.t.)

