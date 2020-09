VENEZIA Aveva assicurato, dopo la conferenza stampa di martedì, che all'indomani (cioè ieri) avrebbe portato la figlia a scuola come ogni altro papà e poi avrebbe dormito. Promessa mantenuta a metà. Il sindaco rieletto Luigi Brugnaro effettivamente ha accompagnato sua figlia a scuola. Poi ha passato parte della mattinata a rispondere alle telefonate e ai messaggi che sono arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Poi si è dedicato alla famiglia che ha detto più volte di aver trascurato in questo periodo. E da casa non si è più mosso, ma più che dormire si è immerso nei dossier della città che comunque vanno avanti e che egli potrà continuare a seguire, sia pure per l'ordinaria amministrazione, fino al giorno della proclamazione.

Da allora dovrà convocare il Consiglio comunale entro 10 giorni e questo si dovrà riunire entro i successivi dieci giorni e nel frattempo dovrà pensare alla Giunta.

I nomi della sua amministrazione bis li ha in testa nella maggior parte dei casi e c'è da scommetterci che occuperà il sabato e la domenica proprio per approfondire la questione con gli alleati. In particolare, il numero degli assessori spettanti a ciascun gruppo della coalizione. (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA