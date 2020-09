CASTELFRANCO

È iniziata verso le 9 la giornata del candidato sindaco del centrosinistra Sebastiano Sartoretto. Assieme ad alcuni sostenitori della sua coalizione si è ritrovato alla sede elettorale in via Preti dentro le mura per seguire passo passo gli scrutini. I dati sono iniziati ad arrivare verso le 11, pian piano. A coordinare le operazioni di registrazione e i calcoli è la segretaria del Pd castellano, Teresa Spaliviero. Munita di portatile archivia tutti i numeri in arrivo dalle 32 sezioni scrutinate in un file excel, per il calcolo delle percentuali. I dati li inviano i rappresentanti di lista nelle diverse sezioni, a scrutinio ultimato. E arrivano rapidamente. Ad appuntare i numeri su di una lavagna di carta con un pennarello è Gianni Fiscon, il capolista di Castelfranco Civica. Sartoretto entra ed esce dalla sede consultando i risultati. Se nei primi minuti di spoglio la vittoria di Marcon appare schiacciante e ben oltre la soglia del 50%, con il passare del tempo la tendenza si inverte.

LA TENDENZA

I primi dati infatti arrivano dalle frazioni, dove la Lega è più forte. Le sezioni del centro, invece, arrivano più tardi e i numeri sono ben diversi. La tendenza è quella di un risultato del centro destra sotto il 50%. Sartoretto è trepidante, entra ed esce dalla sede, chiama i sostenitori al telefono, conta i numeri, valuta le percentuali. Nel primo pomeriggio il ballottaggio diventa ipotesi reale e poco prima delle 16 il dato è certo. Lega sotto il 50%, si va al testa a testa.

IL SOLLIEVO

Un applauso scrosciante da parte dei sostenitori giunti in sede saluta questo risultato. Sartoretto gioisce. «Siamo estremamente soddisfatti. I castellani hanno sonoramente punito Marcon dichiara con un punteggio di 30 punti percentuali inferiore rispetto a quanto fatto alle regionali. I castellani hanno bocciato le persone, le stesse persone che da 10 anni sgovernano' la città e che anche questa volta si sono ripresentate». Le congratulazioni da parte dei sostenitori fuori dalla sede elettorale si susseguono. Avere stoppato la Lega, evitando di chiudere tutto al primo turno, è una vittoria per il centrosinistra. L'incontro con Marcon avviene di sfuggita davanti al comune, ci si avvicina rapidamente per un freddo saluto con il gomito. Questione di un attimo. I rapporti si sono raffreddati dopo la notizia del tampone positivo del Covid di qualche settimana fa del candidato sindaco del centrosinistra.

I DISSIDI

Una questione su cui Sartoretto non vuole fare dichiarazioni, confermando solamente di aver intrapreso un'azione giudiziaria nei confronti di Marcon, colpevole di aver diffuso pubblicamente la notizia. Sartoretto parla di diffamazione, violazione del segreto d'ufficio e della normativa sulla privacy. Marcon dal canto suo ha sempre respinto le accuse al mittente. Deciderà il giudice. Ma di questo ieri non si è parlato. «Cosa ha fatto la Lega in questi 10 anni? aggiunge Sartoretto la rotonda in circonvallazione di cui si vantano doveva pagarla la regione, invece l'ha pagata il comune. Hanno svenduto 20 milioni di patrimonio immobiliare del comune, ad esempio l'area di via Sile dove si è autorizzata una vera e propria colata di cemento. Sulle scuole superiori, Montebelluna ha avuto 10 milioni per un nuovo liceo dalla provincia. Qui invece solo piccoli interventi del comune su elementari e medie Castelfranco ha bocciato Marcon e la sua squadra. E' ora di cambiare». In serata continua la maratona nella sede elettorale, per la conta delle preferenze.

D.Q.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA