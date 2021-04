Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MODELLO DI GESTIONEPORDENONE La campagna per i vaccini in fabbrica è figlia di un modello di gestione dell'emergenza pandemica che Confindustria Alto Adriatico e Cgil, Cisl e Uil di Pordenone hanno costituito già un anno fa. Con il rafforzamento degli organismi paritetici che si occupano di salute e sicurezza, già durante il lockdown della primavera 2020, si è riusciti a tenere aperto oltre il 70 per cento del sistema produttivo e a farlo...