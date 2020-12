«Oggi siamo qui per due motivi, anzitutto chiediamo che la Regione e il Governo prendano ulteriori misure di contenimento per evitare una possibile terza ondata del virus e, al contempo, vogliamo dimostrare il nostro dissenso sul progetto d'impiego da parte della Regione dei fondi europei. Da questa crisi non si uscirà senza rafforzare il pubblico in tutti i suoi comparti a cominciare dalla sanità, dalla scuola e dal trasporto locale». Così Paolo Benvegnù, segretario regionale di Rifondazione Comunista ha motivato il presidio di ieri mattina (una cinquantina i partecipanti) davanti al palazzo della Regione alla stazione di Santa Lucia. «Il personale sanitario è allo stremo, nelle RSA si diffonde il contagio, gli ospedali sono al limite nonostante l'impegno di medici e infermieri - ha detto - Il Governo e la Giunta Regionale si devono assumere le loro responsabilità, anche quella di far eventualmente diventare il Veneto zona arancione. Non è questo il momento di lasciare ampie possibilità di movimento e tenere in maggior conto gli interessi delle imprese a discapito della salute dei cittadini». Tra i partecipanti alla manifestazione anche alcuni rappresentanti del Coordinamento regionale sanità Veneto - lavoratori delle RSA di Rifondazione: «Le RSA stanno pagando un prezzo altissimo sia in termini di decessi degli ospiti portatori di pluripatologie che di contagi tra gli operatori - ha evidenziato Angela Catia Manganotti, responsabile del Coordinamento - Le RSA devono rientrare, a pieno titolo, nella gestione delle ULSS, al loro personale deve essere applicato il contratto della sanità perché svolge attività proprie di questo settore, inoltre il rapporto ospite/personale va adeguato all'evidente maggiore complessità assistenziale odierna». È intervenuto anche Gabriele Scaramuzza (Articolo 1): «Il Veneto da troppi giorni si colloca al primo posto per numero di nuovi contagi. La Regione ha fallito nella strategia di contenimento del virus della seconda ondata. Invece dell'inutile e mediatica invenzione della zona gialla plus si sarebbe dovuto per tempo attrezzare le strutture ospedaliere e investire nel territorio con il potenziamento del personale medico-infermieristico e delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale».

