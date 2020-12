LA SODDISFAZIONE

CONEGLIANO Sono stati mesi difficili per l'istituto comprensivo Cima, costretto ad affrontare un articolato iter burocratico per ottenere le mascherine Ffp2 necessarie ai 63 insegnanti de La Nostra Famiglia che per le loro delicate condizioni di lavoro non possono usare la sola mascherina chirurgica. Dopo una serie di mancate risposte dallo Stato, competente in materia, è stata la Regione a doversi fare carico della questione. La scuola fornisce camici e visiere, ma la spesa per le mascherine è onerosa: 2,18 euro ciascuna, per un totale di 686,70 euro per cinque giorni lavorativi. Un costo che si è fatto gravoso per i fondi a disposizione dell'istituto, tanto da costringere la dirigente Liviana Da Re a rivolgersi a Domenico Arcuri, il commissario straordinario per le misure in materia di lotta al Covid.

IL DINIEGO

La risposta tuttavia non è stata quella che si attendeva: questo tipo di fornitura non è prevista, ha fatto sapere Roma. La stessa richiesta è stata avanzata al Ministero dell'istruzione. In una lettera inviata in seguito al governatore Zaia e agli assessori regionali Donazzan e Lanzarin si legge che «Il Ministero, contattato al telefono, attraverso la segreteria del ministro Lucia Azzolina ha fornito una risposta interlocutoria, ma al momento non ci è giunta nessuna risposta». Ormai impossibilitati a gestire l'onere economico incombente sul bilancio dell'intero istituto comprensivo, in accordo con il consiglio d'istituto e con i rappresentati dei genitori, è stato deciso di chiedere aiuto alla Regione.

LA SOLUZIONE

Inviata la lettera giovedì 19 novembre, la dirigente è stata contattata il lunedì successivo, 23 novembre, dalla Protezione civile competente su questo tipo di richieste. È stato spiegato come avviare la procedura di domanda del materiale e neanche 48 ore dopo, mercoledì 25, il personale è andato a ritirare le mascherine Ffp2 nella sede della Protezione civile di Marghera. U lotto sufficiente fino a dicembre, salvo poi fare una ulteriore richiesta come da procedura per le successive necessità. Il crac finanziario dell'istituto è stato quindi scongiurato, garantendo la sicurezza dei docenti di una delle scuole più importanti e delicate della città, perché accoglie bambini con disabilità provenienti da tutti i comuni del circondario. Non garantire il servizio necessario, in piena sicurezza, sarebbe stato tanto più un'enorme problema. «Per ringraziare il presidente Zaia e il responsabile della Protezione civile Gianpaolo Bottacin della velocità e dell'efficienza con la quale hanno risolto quella che per noi stava diventando una questione insormontabile racconta la dirigente i bambini de La Nostra Famiglia hanno voluto fare un disegno che è stato inviato tramite raccomandata, con un grazie speciale da parte loro, ma anche del personale scolastico, delle famiglie e a titolo personale».

Chiara Dall'Armellina

