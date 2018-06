Dalla Regione la rassicurazione: «Azioni mirate ascoltando gli attori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REGIONEPORDENONE «Tempo al tempo e ogni singolo problema, che riguarda le mie deleghe, verrà affrontato con il coinvolgimento dei principali attori in campo». Ancora fresco della nomina di assessore regionale all'Agricoltura, Stefano Zannier ha cominciato sin da subito a sondare il terreno. È ben conscio che le criticità non mancano e che, soprattutto, un'area non ha gli stessi problemi di un'altra. «I confronti tra le parti così come le stesure di programmi sottolinea lo stesso Zannier richiedono tempo e anche molta pazienza....