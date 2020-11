DALLA QUESTURA

VENEZIA Ci sono due aspetti da valutare. Il primo è che quella manifestazione, per la questura, non doveva proprio esserci. Il secondo è che oltre ad aver organizzato in piena seconda ondata covid un raduno abusivo di centinaia di persone, i partecipanti hanno pensato bene di togliersi le mascherine e farle roteare sopra la testa a mo' di bandierina al grido di libertà. C'è un po' di tutto, quindi: si va dall'amministrativo al penale.

Cominciamo dal primo punto: la manifestazione non era stata autorizzata. Le virgolette sono d'obbligo perché il termine è, in effetti, improprio. Le riunioni e le proteste pubbliche, infatti, da Costituzione non hanno bisogno di un'autorizzazione. Devono, però, essere preavvisate all'organo di pubblica sicurezza (la questura, appunto) che decide che tipo di modalità possa tenere la protesta per non creare danni o pericoli di ordine pubblico. Questo passaggio è fondamentale: in certi casi il questore può vietare, cioè, cortei e disporre manifestazioni statiche. Oppure può delineare il percorso o decidere le modalità di svolgimento. Saltare questo passaggio è già un reato. Pare, poi, che la Digos avesse già contattato gli organizzatori per spiegare che, a queste condizioni, la manifestazione non si sarebbe dovuta tenere. Poi c'è la violazione delle prescrizioni anti contagio: mascherine gettate al vento, maxi assembramento, nessun rispetto del distanziamento sociale. Se sia stata solo la frustrazione dei commercianti per la complicata situazione economica del momento a trainare la manifestazione, o se ci sia anche una qualche componente negazionista poco importa agli investigatori. Di certo non si potrà lasciar passare il messaggio che la totale violazione delle norme non porta a nessun effetto: il rischio, altrimenti, sarà di ritrovarsi con altre manifestazioni anche peggiori da domani, con il varo del nuovo Dpcm. La prima conseguenza è che la pagina Facebook utilizzata per promuovere l'evento è stata oscurata.

Al momento gli investigatori di Digos e commissariato San Marco stanno valutando le immagini dei video: chi verrà identificato, quindi, rischia multa e denuncia.

