Dalla Prandina a San Siro ospitalità fra risse e proteste

LA STORIAPADOVA I cancelli dell'ex Caserma Prandina di via Orsini si aprirono per la prima volta il 6 luglio del 2015 per accogliere 40 richiedenti asilo dopo che, in soli quattro giorni, la coop Ecofficina, che poi ha cambiato il nome in Edeco, aveva allestito una tendopoli comprensiva di mensa, infermeria e servizi. Un pullman arrivò nel tardo pomeriggio ma, una volta scesi, i giovani si rifiutarono di rimanere dopo uno sguardo alle tende. Furono convinti a restare, e da allora gli arrivi diventarono quotidiani.Quello della Prandina avrebbe...