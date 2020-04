LA STORIA

SAN DONÀ La notizia è stata data ieri, ma loro al lavoro ci sono tornati ormai da qualche settimana, ovvero da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria e negli ospedali c'era bisogno di aiuto. Sono i cinque medici rientrati dalla pensione per tornare in ospedale e sul territorio, a fianco dei colleghi. Sono gli ex primari Franco Laterza e Francesco Di Pede, i dirigenti medici Donato Caroli e Michele Marin, l'ex direttore del distretto sociosanitario Dario Zanon. «Hanno dimostrato uno spiccato spirito di abnegazione ha commentato il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza hanno dimostrato di essere al fianco dell'Azienda sanitaria in cui hanno lavorato per decenni e di essere vicini alla popolazione in un momento di grande bisogno di cure, fornendole tra l'altro con un bagaglio di esperienza eccezionale. Questi medici meritano un ringraziamento speciale».

Laterza, Di Pede, Caroli, Marin e Zanon sono stati reclutati mediante un contratto libero professionale che ha consentito all'Ulss 4 di svolgere il tutto in tempi brevi. E pensare che c'era chi stava tranquillamente facendo il nonno a casa, come l'ex primario del pronto soccorso di Portogruaro, Franco Laterza. «Quando ho visto che l'emergenza aveva determinato un carico di lavoro eccezionale per il personale medico e sanitario, ho ritenuto giusto dare una mano ai colleghi in prima linea. Non potevo tirarmi indietro, sono tornato a lavorare in pronto soccorso e lo faccio volentieri ritrovando molti colleghi che avevo lasciato in precedenza. Resterò qui sino al termine dell'emergenza poi tornerò felicemente a fare il nonno». Magari un giorno al nipote racconterà di quando il nonno ha rimesso i panni del medico per tornare in ospedale. Come l'ex primario della cardiologia, Di Pede. «Dopo avere trascorso una vita in ospedale, e dopo aver visto da fuori quello che stava accadendo nelle strutture di cura commenta Di Pede - Non potevo restarmene a casa, fuori dalla mischia, mentre i colleghi di una vita combattevano l'emergenza, quindi sono rientrato molto volentieri ed ora faccio il medico in emodinamica. Sono stato ben accolto dai colleghi, lavoriamo molto, ci consultiamo spesso e questo conferma anche che probabilmente avevo lasciato un buon ricordo in loro».

Intanto arrivano altri dati sulle attività svolte sul fronte Covid-19, in questo caso relativi alle unità speciali di continuità assistenziali attivate il 3 aprile a Portogruaro e Jesolo per coprire tutto il territorio aziendale. Gli interventi eseguiti sono 145, di cui 82 a pazienti anziani posti in isolamento domiciliare fiduciario e 63 nelle case di riposo del Veneto Orientale. Le cosiddette Usca sono composte da medico e infermiere, operano 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, sono attivate dai medici di medicina generale con cui lavorano in stretta sinergia.

