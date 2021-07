Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ben venga il Green pass anche per entrare nei locali, sull'esempio francese. «Credo sia un metodo per stimolare la gente a vaccinarsi. E, tutto sommato, credo altrettanto sia l'unica via d'uscita da questa pandemia. Lo stanno già facendo in diversi paesi come ad esempio l'Austria e la Germania. L'importante è che non si riversi tutto l'onere del controllo sui pubblici esercizi, con le relative responsabilità conseguenti. Inoltre questo...