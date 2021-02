JESOLO Dalla Lombardia a

Jesolo per passeggiare sulla spiaggia. Peccato però che tra regioni non ci si possa ancora spostare, per questo la donna è stata sanzionata con una multa di 400 euro. E' quanto accaduto domenica scorsa, in una giornata splendida, che ha fatto arrivare a Jesolo migliaia di persone arrivate proprio per godersi qualche ora all'aria aperta. Compresa la donna, giunta sul litorale in compagnia della figlia: la loro auto è stata intercettata dagli agenti della Polizia locale che a fronte del grande afflusso di pendolari avevano intensificato i controlli. Accertato che la donna non aveva un valido motivo per essere fuori regione, è stata sanzionata. Sabato scorso la stessa sorte è toccata a un automobilista polacco, arrivato a Jesolo in compagnia del figlio: anche in questo caso l'uomo non ha saputo giustificare il motivo della presenza in città. Nei suoi confronti, visto che proveniva dall'estero, sono scattati ulteriori accertamenti per valutare la durata del viaggio. Infine, un automobilista del Sandonatese è stato sanzionato perché sorpreso alla guida oltre le ore 22 senza motivo.

I controlli della Polizia locale per il rispetto delle varie norme introdotte dal Dpcm sono quotidiani e ad ogni turno vengono attuati con tre pattuglie. (g.bab.)

