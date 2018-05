Dalla Grande Guerra al giorno memorabile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTONERVESA Un'autentica festa di popolo. Come nelle migliori tradizioni, l'arrivo del Giro d'Italia a Nervesa della Battaglia è stato un condensato di passioni, emozioni, divertimento. All'esordio come traguardo di tappa della corsa in rosa, la cittadina lambita dal Piave ha retto con entusiasmo all'urto di migliaia di appassionati. Stimati in 80mila sulle strade della Marca, 40-45 mila nell'area montelliana.Un evento sportivo di portata storica, per uno di quelli che furono i teatri principali della Grande Guerra. Proprio il centenario...