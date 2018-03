Dalla gestione dei profughi a quella del ciclo dei rifiuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOPADOVA Con i giusti agganci politici e istituzionali è semplice ritrovarsi in prima linea negli appalti e partecipare alla spartizione di incarichi milionari. È in questo modo che nell'ultimo decennio Simone Borile e le sue cooperative non hanno fallito un colpo. Inizialmente con la gestione del ciclo dei rifiuti della Bassa, a partire dal 2014 con le strutture di accoglienza dei richiedenti asilo, senza trascurare i progetti Sprar.LA CARRIERA POLITICACresciuto nella galassia democristiana, Borile muove i primi passi nel Cdu. Nel...