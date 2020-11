VENEZIA L'Ulss 3 ha realizzato proprio per la comunità bengalese un vademecum sul Covid 19, assieme al Comune e alla Prefettura. Sono sei i capitoli in cui è articolata la pubblicazione: «Il pool di specialisti che ha realizzato i contenuti - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - ha voluto in primo luogo fornire ai cittadini bengalesi un quadro esaustivo ma sintetico del virus: cos'è, come si trasmette, come ci si protegge, quali sono i sintomi. Il secondo capitolo è dedicato ai tamponi, con l'intento di offrire anche a questi cittadini stranieri le indicazioni per usufruire in modo corretto ed efficace dei test Covid-19; il terzo riassume le norme comportamentali, da quelle relative all'uso della mascherina a quelle per la puntuale gestione della positività e dell'isolamento dei quarantenati; nei due capitoli successivi si riassumono le informazioni dettagliate su come anche i cittadini bengalesi possono e debbono usufruire del servizio del medico e del pediatra di famiglia, della Guardia medica, e quando serve del pronto soccorso; il sesto capitolo ricorda le sanzioni a cui sono soggetti tutti i cittadini che non rispettano le regole e gli obblighi generali quanto ai temi sanitari e quelli specifici introdotti dal contrasto al Coronavirus».

La distribuzione segue i canali tradizionali della stampa e del porta a porta, con l'aiuto della comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

