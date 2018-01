Dall'Iraq a Caravaggio, la top ten dei furti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I PRECEDENTINEW YORK Per l'Fbi i «most wanted» possono essere non solo criminali o terroristi, ma anche opere d'arte. Con una nota dolorosa e un fiore all'occhiello il Federal Bureau of Investigations americano ha chiuso la sua «top ten» del 2017. Il «punctum dolens» è il mancato ritrovamento di un Vermeer e degli altri 11 quadri rubati 27 anni fa all'Isabella Stewart Gardner di Boston nonostante una taglia da milioni di dollari offerta dal museo, il motivo di soddisfazione è il recupero da parte degli investigatori italiani dei due...