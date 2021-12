NELLE RESIDENZE

BELLUNO Si potrebbe quasi parafrasare Manzoni al contrario, dicendo: «Questo natale s'ha da fare», nonostante il covid. È quello che avrà pensato Paolo Stocco, amministratore unico della casa di riposo Angelo Majoni a Cortina d'Ampezzo, nel cercare una soluzione per i suoi ospiti. Gli anziani dei centri, infatti, sono bloccati dalle norme anti-covid che hanno ridotto, e in alcuni casi vietato, le visite dei familiari. «Le abbiamo pensate tutte confida Stocco Quest'anno faremo una sorta di pranzo di natale dividendo gli ospiti in gruppi: tutto all'insegna della sicurezza». Al tavolo un familiare, massimo due, e l'anziano. Nessun assembramento. Ogni gruppo sarà separato. Ma si tratterà di un privilegio per pochi. In altre strutture della provincia sarà possibile vedere gli ospiti soltanto mediante videochiamata o da dietro un pannello. Partiamo da Cortina. Le regole che ci sono oggi, c'erano anche un anno fa. Ma in quel periodo, ricorda Stocco, «era un dramma completo». A dicembre 2020 tutti gli ospiti, eccetto due-tre, erano risultati positivi e 19 avevano perso la vita in struttura o in ospedale: «Inoltre, avevamo la metà degli operatori positiva e siamo stati costretti ad assumere personale da mezza Italia per sopperire alla mancanza di infermieri».

TUTTO È CAMBIATO

Poi la situazione è migliorata e la struttura di Cortina si è messa a disposizione per ospitare pazienti positivi provenienti da altre case di riposo. Ora, tutto è cambiato. O quasi. Ci sono meno positivi e meno morti, tuttavia sono rimaste le norme anti-contagio. «Le visite non sono sospese spiega l'amministratore unico Noi ci regoliamo sulla base delle indicazioni che ci arrivano da Regione e Ulss Dolomiti. Al momento le visite sono consentite ma con misure di sicurezza». Significa che senza vaccino o tampone, quindi senza green pass, nelle case di riposo non si entra. In quella di Cortina tutti gli anziani, a parte uno, risultano vaccinati e gli operatori hanno ricevuto la terza dose. «Le due annate non sono paragonabili sottolinea Stocco Grazie alle vaccinazioni la situazione ora è assolutamente serena, nei limiti del possibile. Avere la dose di rinforzo ci mette in una condizione di maggior serenità anche se rimaniamo cauti. L'anno scorso abbiamo vissuto il periodo più drammatico che si potesse immaginare con un natale davvero triste». Rimane qualche tasto dolente, ad esempio il tempo che i familiari possono dedicare agli anziani: «Sono molto limitati conclude Stocco e questo va a discapito della qualità della vita degli ospiti. Il nostro obiettivo primario non è solo quello di tutelare la loro salute fisica ma anche il benessere psicologico. Devo dire che gli operatori sono straordinari e cercano di prodigarsi in ogni modo possibile per garantire un po' di serenità».

A PONTE NELLE ALPI

Anche la casa di riposo di Ponte nelle Alpi può tirare un sospiro di sollievo perché è covid-free. L'incubo di un anno fa, tra focolai e morti, è lontano. «Sembrava che fosse colpa nostra racconta Daniele Galantin, presidente fondazione Casa del Sole Poi si sono accorti che i positivi erano ovunque». A differenza di Cortina, però, le visite sono consentite solo da dietro una vetrata. «Non ci fidiamo a portare dentro persone con questi numeri chiarisce Galantin Il rischio è elevato e non bastano più nemmeno i tamponi giornalieri. Abbiamo ospiti che non possono tollerare la mascherina, quindi o vedono i familiari tramite videochiamata o da una vetrata. Rimarrà così anche a natale». L'impegno della struttura sarà massimo per fare in modo che gli anziani non si sentano soli ma sarà un fine anno all'insegna della prudenza: «Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, però ci sono persone fragili. Inoltre gli operatori hanno figli che vanno a scuola e non siamo più nel lockdown stretto del 2020, quindi si gira molto di più».DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA