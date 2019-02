Dall'impresa edile alla pizzeria in paese Così Gheddafi è diventato il vero boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NDRANGHETISTAUn personaggio da film, Domenico Multari detto Gheddafi. Baffoni, sigaretta eternamente accesa, accento fortissimo del Sud, una simpatia che non ti aspetti da un calabrese. Una simpatia alla napoletana, quasi, fatta di capacità di entrare subito in sintonia, senza mettere le mani avanti, senza insosospettirsi anche quando le domande si fanno insistenti. Un personaggio veramente curioso, un amicone, Gheddafi. Difficile pensarlo ndranghetista. «Qui mi sono sempre trovato bene, mi hanno accettato come uno di loro. Qui vengono...