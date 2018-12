Dall'arte al basket Nba nasce il dopo Goldin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀTREVISO Pittura, scultura, cinema, sport. Nel programma culturale della Giunta, inteso come grandi eventi, c'è un po' di tutto. Il sindaco Mario Conte vuole voltare pagina rispetto al passato, portare dentro la città energia nuova. Ma senza stravolgere. L'impianto del progetto che sta prendendo forma in queste settimane ruota attorno a quattro grandi mostre d'arte, una all'anno fino alla fine del mandato, e a una serie di esposizioni a tema nei campi più disparati. Quella più curiosa, e per gli appassionati sicuramente...