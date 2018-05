Dall'alba al tramonto: una festa tutta rosa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIORNATA MEMORABILENERVESA C'è chi è arrivato in bici, con tanto di ombrellino parapioggia e bandiere al seguito, chi in auto, chi in camper, per accamparsi nei punti chiave del Montello. Qualcuno ha scelto di raggiungere Nervesa nel pomeriggio, altri di approfittare della splendida giornata di sole (le nuvole sono arrivate tardi) per un pic nic. A Santa Croce sono scesi tutti in strada. Perché l'aspetto sportivo, ieri, è stato solo un particolare. La festa è stata molto altro, molto di più. Simboleggiata da quel rosa che, espressione di...