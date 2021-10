Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOVENEZIA Arrivi al Marco Polo e voli subito a destinazione, atterrando in centro città. Non è fantascienza. Basterà aspettare un paio di anni, quando nel 2024 sarà possibile spostarsi dall'aeroporto di Tessera alle zone abitate di Mestre e Venezia a bordo di velivoli elettrici a decollo verticale (e-Vtol), riducendo il traffico su strada a favore dell'aria in quota. É un progetto per lo sviluppo internazionale della mobilità...