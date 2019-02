Dal verso della civetta scambiato per un antifurto al cane fastidioso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CHIAMATEPORDENONE C'è chi chiama e riattacca dopo pochi secondi. C'è chi crede di fare uno scherzo ai vicini di casa, che invece ci cascano e chiamano la Centrale operativa della polizia locale (magari dopo essere passati attraverso il numero unico 112), e c'è chi, invece, ha le cosiddette visioni. C'è poi la categoria degli intolleranti, che richiede l'intervento della polizia locale per ogni minimo rumore, e chi, invece, scambia il verso della civetta per l'antifurto di una macchina piuttosto che di un'abitazione e che, dunque, non...