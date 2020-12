Dal rocambolesco rientro in Friuli a giugno dalla Malesia ancora in parziale lockdown alla ripartenza di domani verso il Qatar dove lo aspettano le lunghe giornate di isolamento in un covid hotel e poi un impiego da chef in un albergo stellato. Fra «mille moduli» da compilare, quarantene e controlli. Per inseguire il lavoro che in Oriente non c'era più e che in Italia è stato azzoppato dalla pandemia. In mezzo, un figlio nato a San Daniele un mese prima che nell'ospedale esplodessero i contagi. «Non so quando potrò rivedere il mio bambino e mia moglie Divina», confessa Marco De Cecco, classe 1982, che passerà il Natale nella sua nuova patria adottiva.

Fra i nuovi emigranti dell'era covid (che qualcuno potrebbe definire di lusso) c'è anche il cuoco di origini udinesi, scampato alla rivolta anti-Gheddafi del 2011 in Libia (dove lavorava come geometra con il padre) che nel 2015 a Singapore ha abbracciato con convinzione la sua nuova vita professionale da chef. Quattro anni e 450 chilometri dopo, nel 2019 è arrivata la Malesia, dove ha lavorato in un cinque stelle premium e dove ha conosciuto la moglie Divina, cittadina filippina, che il 28 settembre lo ha reso papà di Nathan.

