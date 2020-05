DAL PULPITO

BELLUNO Se si trattasse di una serie televisiva si potrebbe dire penultima puntata. Invece domani alla solita ora andrà in onda la penultima messa domenicale in streaming del Covid-19. Il protocollo fra il Governo e la Conferenza episcopale italiana, fissa infatti per lunedì 18 maggio la ripresa delle celebrazioni in presenza. Tutto dovrà però avvenire rispettando le norme di precauzione imposte. Penultima messa in streaming, quindi, anche per il vescovo di Belluno Feltre monsignor Renato Marangoni. L'appuntamento è per le ore 10 sull'emittente locale Telebelluno; la messa che verrà celebrata nella cappella del Centro Giovanni XXIII, in città, potrà essere seguita anche sul profilo facebook del settimanale diocesano L'Amico del Popolo. In diocesi di Belluno è stato proprio il vescovo ad inaugurare le messe teletrasmesse in televisione o sui canali social. L'avvio la prima domenica di Quaresima, l'1 marzo.

Ad ospitare il vescovo ed i pochi ammessi alle diverse celebrazioni che hanno da allora segnato tutte le domeniche sino a qui, la cappella del Centro diocesano dove il vescovo ha dato appuntamento ai fedeli anche per questa mattina. Sulla sua scia lo hanno seguito molti parroci e molte parrocchie. Che a loro volta si sono poi inventati anche altri modi per seguire spiritualmente i fedeli: messaggi e videomessaggi videoregistrati per condividere riflessioni, profili facebook aperti per l'occasione. E forse, come sicuramente accadrà per altri ambiti, qualcosa di quanto sperimentato delle nuove soluzioni pastorali individuate potrebbe rimanere nel futuro. Oggi, quindi, penultimo appuntamento. Purché tutto vada bene e dopo le tanto attese aperture non siano necessari nuovi passi indietro. (G.S.)

