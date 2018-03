Dal pugno duro alla visita con Elisa dal Cav i tanti moduli di gioco del capitano leghista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA «Essere John Malkovic» è un grande film. Essere Matteo Salvini è un work in progress. Ma è arrivato il momento, visto che entro il fine settimana Salvini avrà concluso positivamente o no la sua prima operazione da leader del centrodestra, di provare a decodificare la sua strategia. Che ha nel fattore tempo un punto fermo. Ossia: festina lente (affrettati lentamente). Il leader più arrembante che c'è (basti pensare alla frenetica campagna elettorale e all'uso estremo dei social) è anche quello che non forza nelle...