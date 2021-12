LA PROTESTA

PADOVA Un Santo Stefano all'insegna delle proteste. I no green pass hanno dato luogo a due manifestazioni lungo l'arco della giornata di ieri: la prima ha avuto luogo a Monselice, dove più di quaranta persone si sono trovate alle 10 in piazza Mazzini per protestare contro la decisione di convertire alcune strutture come l'ospedale di Schiavonia in centri Covid, oltre che per l'abolizione del green pass. Il secondo ritrovo si è svolto alle 14.30 in piazza Sartori a Padova, con modalità diverse da quello del mattino. Si è trattato, infatti, di un raduno all'insegna del panettone, del tè e della convivialità dove più di quaranta persone si sono ritrovate, munite di regali e cibo, per scambiarsi qualche abbraccio e protestare contro green pass e vaccino.

«Siamo di nuovo in piazza perché ce lo chiede la gente. Queste persone hanno bisogno di condividere giornate come quella di oggi. Per questo motivo non abbiamo organizzato una vera e propria manifestazione, ma un'occasione per stare insieme e farci gli auguri» dichiara Cristiano Fazzini. Sotto la supervisione delle forze di Polizia e nel rispetto delle norme anti covid e di distanziamento sociale, i manifestanti si sono radunati in un angolo della piazza dove, introdotto da una canzone natalizia no vax sulle note di Jingle Bells composta per l'occasione, il leader Fazzini ha avuto modo di tenere un discorso al gruppo di manifestanti: «Lo stato continua a non fare alcun passo verso di noi, perciò è evidente che questo non sarà il nostro ultimo appuntamento, ci rivedremo sicuramente a gennaio. Ora è stato deciso che per accedere alle Rsa c'è bisogno di avere il super green pass, cosa che trovo decisamente scandalosa. Mi sembra doveroso, quindi, che il prossimo appuntamento sia proprio di fronte ad una di queste Rsa, perché non è giusto che i nostri parenti vengano messi sotto sequestro».

Nei progetti del gruppo no vax e no green pass vi è anche l'intenzione di aprire un confronto con alcuni nuovi partiti, al fine di aprire un dialogo e ottenere una rappresentanza più solida: «Abbiamo necessità di sostenere ed essere sostenuti da qualcuno con una visione diversa» ha concluso Fazzini. Il resto della manifestazione si è svolto nella totale tranquillità, durante la quale i manifestanti hanno colto l'occasione per mangiare del pandoro e a turno prendere la parola al microfono per scambiarsi gli auguri ed esternare il proprio disappunto.

