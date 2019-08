CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dal presidente dell'Ater di Venezia, Raffaele Speranzon, arriva l'ultimatum per chi è inquilino delle case Ater ma non rientra più nei parametri imposti dalla nuova legge regionale che non tiene più conto solamente del reddito, ma prende in considerazione l'Isee. E dai controlli dell'Ater sono spuntati undici milionari. «Li cacceremo subito dagli alloggi» attacca Speranzon, che quelle undici posizioni ha anche chiesto di verificarle alla procura della Repubblica. Si tratta di persone con reddito bassissimo o nullo, ma che in banca hanno...