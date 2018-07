CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal negozio di parrucchiere di via Monte San Michele, zona Piave a Mestre, è spuntato anche il registro di entrate e uscite della mala nigeriana smantellata dall'inchiesta della Dda e della squadra mobile di Venezia. Un registro prezioso come l'oro che il tesoriere Friday Nosa Nosakhare Eduzola, 31 anni, non abbandonava mai. L'agenda della piovra nera ora è nelle mani degli inquirenti dopo la perquisizione di ieri mattina con il personale della scientifica all'interno del negozio considerato la centrale operativa del gruppo guidato dal...