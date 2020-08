NUOVO ASSETTO

VENEZIA Salvo intese: ovvero, sono ancora possibili modifiche. Il Decreto Legge Scostamento, meglio noto come Decreto Agosto, non dovrebbe tuttavia modificare l'impianto e l'impatto per quanto riguarda i provvedimenti per Venezia e la laguna.

Sia nella parte che incide direttamente - come la nuova Autorità per la laguna (ne riferiamo a pagina 13 del fascicolo nazionale), il nuovo Centro studi sui cambiamenti climatici o il via libera alle crociere dal 15 agosto - sia nelle norme indirette, come tutto il pacchetto del ministero dei Beni culturali adottato per le città storiche nei settori del turismo e del commercio. Le misure, con le ricadute per la città (ma anche per le località turistiche e storiche del Veneziano) sono evidenziate nella tabella in alto, ma nella sostanza potranno portare un bel po' di novità nei settori toccati dall'emergenza coronavirus. Si va dalle misure sui plateatici a quelle sulle tasse, da interventi a sostegni dell'occupazione, ad aiuti a enti e operatori della cultura e del turismo, ma anche a proprietari di dimore storiche, hotel, strutture ricettive.

LE CATEGORIE

Sul fronte delle categorie, parla Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori: «Si nota lo sforzo del governo nel venire incontro alle evidenti difficoltà del settore turistico - osserva - Tra le varie misure, ritengo importante l'estensione della cassa integrazione ma è positivo che siano stati inseriti, per la prima volta, anche provvedimenti specifici per le città d'arte. Mentre le località turistiche del litorale e della montagna, nonostante le difficoltà, stanno comunque registrando una discreta ripresa in questi mesi estivi, città come Venezia e Firenze sono quelle che stanno soffrendo di più e va fatto uno sforzo ulteriore in questa direzione. Vediamo con favore anche la politica di sgravi e i provvedimenti sui plateatici. Come osserva però anche Federalberghi a livello nazionale, all'interno della manovra mancano misure specifiche per città che sono profondamente colpite dalla mancanza dei visitatori stranieri. A Venezia per esempio i turisti stranieri rappresentano il 90% del totale delle presenze in città, molti dei quali, se si escludono francesi, austriaci e tedeschi, attualmente non possono lasciare il loro paese e viaggiare. Le misure devono tenere conto del peso di questa assenza che non dipende dalle nostre imprese ma da dinamiche internazionali che non sembrano destinate a risolversi a breve».

LA POLITICA

Il fronte politico, invece, risente del clima elettorale. Così, se il sindaco Luigi Brugnaro attende che quel salva intese venga superato e si arrivi alla firma del decreto da parte del Capo dello Stato (che dovrebbe arrivare mercoledì), per avere il quadro preciso delle norme, sul versante del centrosinistra i toni sono ben diversi. Di «svolta storica» parla il sottosegretario al Mef, nonché candidato sindaco del centrosinistra Pier Paolo Baretta: «Si chiude il lungo e difficile periodo commissariale del Consorzio Venezia Nuova commenta e si mette fine a una gestione frammentata e non efficiente degli equilibri ambientali della laguna». Una conferma, osserva Baretta, dell'attenzione del Governo per Venezia che l'attuale maggioranza a Ca' Farsetti contesta: «Al miliardo e 400 milioni di finanziamenti arrivati in questi ultimi anni e ai quali ho contribuito, si aggiungono ora altri 530 milioni per l'avvio della nuova Autorità. Salvaguardia, ambiente e sviluppo convivono in un'unica visione».

Per il deputato del Pd Nicola Pellicani l'aspetto più innovativo del Dossier Venezia è il varo del Centro internazionale di studi sui cambiamenti climatici: «Il Dl Agosto accoglie il percorso da me proposto per dar forma al centro». L'iter prevede la nomina, entro tre mesi, di un comitato di tre esperti che avrà il compito di predisporre lo statuto e il progetto scientifico dell'istituzione, la cui nascita era già stata indicata nell'ultima Legge di Bilancio del Governo. «Il Centro porterà a Venezia le esperienze più avanzate - prosegue Pellicani - con il compito di sperimentare politiche per risolvere i problemi dell'ambiente. E questa attività sarà un segno concreto della possibilità di portare in città attività alternative al turismo», con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche, Unione Europea in primis, ma anche private.

«Tutto ciò, con la fine della fase commissariale del Consorzio Venezia Nuova e la nascita dell'Autorità per la laguna, che a me piacerebbe che si tornasse presto a chiamare Magistrato alle Acque - conclude il deputato Pd - apre poi un altro scenario, che sarà quello di assicurare continuità alle risorse necessarie per la città», oltre a quelle già assicurate dal Recovery Fund varato a livello comunitario. Ma questo è già un altro capitolo.

Nicola Munaro

