Dal Mose agli arresti padovani, sistema per creare fondi neri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PRECEDENTIVENEZIA Lo scopo, di solito, è creare fondi neri. Le società cartiere per emettere fatture false sono il metodo più semplice per ottenere liquidi fantasma, ottimi da investire in affari poco leciti. Piergiorgio Baita, per esempio, ex manager della Mantovani e uomo cardine del caso Mose, prima come imputato e poi come grande accusatore, su questo meccanismo aveva fondato il sistema corruttivo con cui oliare politici e dirigenti. Ma quella della cartiere è un'usanza che, in Veneto e a Venezia, in questi ultimi anni ha scatenato...