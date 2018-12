Dal crac Gaiatto al presepe in Vaticano con la sabbia di Jesolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nel Veneto orientale il 2018 sarà ricordato soprattutto per il caso Gaiatto, il trader di Portovecchio di Portogruaro finito in carcere per aver raccolto abusivamente risparmi per 72,6 milioni di euro per investirli nel mercato valutario attraverso la Venice Investment Group. Gli ultimi sviluppi di questa vicenda sono ulteriormente inquietanti, visto che la Direzione investigativa antimafia ha collegato Gaiatto ad ambienti vicini al clan camorristico dei Casalesi.Il territorio è poi finito sotto i riflettori anche per gli eventi atmosferici...