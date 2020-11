VENEZIA Ce n'erano tante, di domande, nel cuore delle famiglie dei bambini iscritti a 18 scuole dell'infanzia (12 in centro storico e isole e 6 di terraferma). Soprattutto per chi, con il primo figlio, si affaccia al mondo della scuola in un anno anomalo e pieno di interrogativi. Gli assessori alle politiche sociali Laura Besio e alle Partecipate Michele Zuin hanno risposto a tanti quesiti, online, in un incontro virtuale su Teams. E così si è parlato del delicatissimo momento del triage iniziale e finale, di quando le ausiliarie si devono moltiplicare in una marea di compiti nuovi, fino alla comunicazione con la scuola, all'iter da seguire in caso di riscontro di un bambino positivo in una classe, si è affrontato il tema dei supplenti, della mensa scolastica, di edilizia.

Un incontro molto partecipato in cui é stata chiesta la collaborazione tra amministratori, personale docente, Ames e genitori.

Tanto discussa nella modalità della comunicazione, la lettera dei due assessori alle 2200 famiglie fruitrici dei servizi comunali si é rivelata tuttavia una carta vincente, che ha toccato la sensibilità delle persone che hanno riconosciuto, in entrambi gli incontri, la volontà di continuare il dialogo.

«La gestione del personale docente e ausiliario, cosí come la manutenzione delle infrastrutture delle scuole, cercando di garantire il miglior servizio possibile sono priorità per l'amministrazione - ha sottolineato Laura Besio - al di là dell'emergenza Covid, ma l'intenzione di raccontarlo viso a viso alle famiglie nasce dalla necessità e anche importanza di ricordare che, in un momento in cui ci sono rallentamenti e ricadute fisiologiche, c'è anche tanto impegno messo in piedi che spesso non si conosce».

Zuin ha aggiunto che «da parte dell'amministrazione c'è la massima disponibilità, l'attenzione ai bambini non verrà mai meno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA