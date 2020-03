IL CASO

UDINE Passeggiate nelle aree verdi senza mantenere la distanza, pic nic al parco, ciclisti in gruppo: qualcuno, con la bella giornata di sole di ieri, sembra avere dimenticato le misure di sicurezza che vietano assembramenti e vicinanza. Lo hanno segnalato i cittadini sui gruppi facebook, ma lo ha segnalato anche la Polizia Locale che ha avvertito il sindaco Pietro Fontanini. E il primo cittadino, irritato, ha pubblicato un video appello in cui ricorda agli udinesi che l'imperativo è rimanere a casa e annuncia che saranno proprio gli agenti comunali a controllare i parchi che non sono recintati, per evitare gli affollamenti.

«La Polizia Locale di Udine ha detto il primo cittadino -, mi sta segnalando che un alto numero di persone sta frequentando i parchi pubblici, in particolare il Cormor e il Moretti. Ricordo alle persone che devono restare a casa, che non si possono frequentare in numero elevato questi luoghi perché è pericoloso. L'ordine è di rimanere nelle proprie abitazioni, perché se facciamo così riusciamo ad arginare questa epidemia e poi, quando sarà superata, certo potremo tornare a camminare e correre nei nostri bei parchi pubblici. Mi raccomando, restate a casa».

Sotto il suo appello, non sono mancate segnalazioni su altre parti della città, dalle aree verdi di Udine Sud, a quelle di Paparotti, a Sant'Osvaldo. E, in molte di esse, si invocano controlli più restrittivi e punitivi mentre altri ricordano che l'attività motoria è permessa (esclusivamente in solitaria). A supporto dell'appello di Fontanini, arriva anche l'opposizione: «Invito tutti i miei concittadini ad ascoltare l'appello del sindaco e a stare a casa ha detto Alessandro Venanzi, capogruppo del Pd -. Non prendiamo con leggerezza le indicazioni e le norme di sicurezza, non facciamoci ingannare da spazi aperti o belle giornate: qua ci stiamo giocando la salute di una comunità e dell'intera Europa. Guardiamo i numeri, ne va della vita. Potremo non avere le stesse idee su tantissime cose, ma sulla sostanza della lotta al coronavirus sono al fianco del sindaco».

Dal canto suo, Fontanini ha annunciato che manderà gli agenti di via Girardini a controllare: «I piccoli parchi ha detto -, sono chiusi. Per quelli grandi, che non sono recintati, useremo la Polizia Locale per evitare affollamenti». Su segnalazione di alcuni cittadini, Fontanini ha anche assicurato che oggi, durante la riunione del Comitato per la Sicurezza e l'ordine pubblico, chiederà nuovamente alla Prefettura di far rispettare il divieto di uscire dalla ex Cavarzerani, dove sono ospitati i richiedenti asilo.

Alessia Pilotto

